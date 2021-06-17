Коронавирус в Удмуртии: 41 человек заболел и 40 пациентов выздоровели

Среди зараженных 13 жителей Ижевска.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирусом заразился еще 41 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Ковид выявили у 13 жителей Ижевска, 6 жителей Можгинского района, 5 жителей Можги, 4 жителей Красногорского района, 3 жителей Сарапульского района, по два случая зарегистрировали в Воткинске, Сарапуле, Увинском, Юкаменском районах, также заболели по одному жителю в Дебесском и Камбарском районах.

40 пациентов врачи выписали.

Всего с начал пандемии ковид в Удмуртии фиксировали в 34 838 случаях. 31 664 человека выздоровели, 465 скончались.