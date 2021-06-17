В Ижевском Сети парке появился пост полиции

Также решается проблема мусора и старых тротуаров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевском Сети парке начал работать пост полиции, сотрудники которого следят за порядком и безопасностью. Об этом сообщил председатель городской думы Ижевска Фарит Губаев на своей странице в «ВКонтакте».

Парк очень популярен среди молодежи, но из-за большого потока людей на территории образовывается много мусора, а по вечерам гуляют подвыпившие компании.

Для ограждения общественного места от пьяных людей и обеспечения порядка и безопасности территории с 16 июня начал работать пост полиции. Также в патрулировании площадки помогут дружинники.

Проблема избыточного мусора волнует посетителей. Из урн мусор забирают постоянно, но на газоне рядом с рампой для скейтеров часто валяются пластиковые бутылки. Сами скейтеры предложили поставить дополнительную урну на верхней площадке рампы.

Несмотря на то, что Сети парк работает только третий год, некоторые тротуары уже нуждаются в ремонте, поэтому их включили в накопительный перечень программы «Пешеходный Ижевск».