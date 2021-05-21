На День города в Ижевске выступит Сергей Лазарев

Праздничные мероприятия будут идти три дня.

Ижевск. Удмуртия. Сергей Лазарев выступит в Ижевске на День города. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Напомним, в прошлом году концерты со звездами отменили из-за пандемии коронавируса.

В этом году День города вновь будут праздновать 3 дня. 10 июня пройдет День двора, 11 июня – День района, 12 июня – День города и День России.

Жители Ижевска до 3 июня могут подать заявку на участие в празднике Дня двора. От активных жильцов ждут один концертный номер, ведущего и украшение праздничной площадки. Организаторы готовы предоставить аппаратуру и профессиональных артистов.

10 июня стартуют турниры по шашкам и шахматам, в День города на Центральной площади пройдет общегородской чемпионат с известным гроссмейстером.

Напомним, 11 июня у стен Собора Александра Невского пройдет Большой хоровой собор. 12 июня на площади состоится финал конкурса «Голос Ижевска». В этот же день горожане смогут поучаствовать в благотворительном забеге «Бежим с Кузей», который стартует в 09:00 на набережной.