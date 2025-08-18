Закрыть
Управление вневедомственной охраны Росгвардии в Удмуртии возглавил Евгений Кабанцов

Управление вневедомственной охраны Росгвардии в Удмуртии возглавил Евгений Кабанцов
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Росгвардия
Источник фото: управления Росгвардии по Удмуртской Республике
Ранее он руководил Отделом вневедомственной охраны по Ижевску.

Ижевск. Удмуртия. Полковник полиции Евгений Кабанцов назначен руководителем Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Удмуртской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

Наша справка: Евгений Сергеевич Кабанцов родился в 1980 году в Воронежской области. В 2003 году он окончил ИжГТУ и поступил на службу в органы внутренних дел. За более чем 20 лет карьеры он прошел путь от инспектора-дежурного до начальника Отдела вневедомственной охраны по Ижевску.

Кабанцов награжден медалями Росгвардии «За отличие в службе» 1-й и 2-й степени, а также медалью МВД России «За отличие в службе» 3-й степени.

