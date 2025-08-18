Ижевск. Удмуртия. Полковник полиции Евгений Кабанцов назначен руководителем Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Удмуртской Республике. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Удмуртской Республике.

Наша справка: Евгений Сергеевич Кабанцов родился в 1980 году в Воронежской области. В 2003 году он окончил ИжГТУ и поступил на службу в органы внутренних дел. За более чем 20 лет карьеры он прошел путь от инспектора-дежурного до начальника Отдела вневедомственной охраны по Ижевску.

Кабанцов награжден медалями Росгвардии «За отличие в службе» 1-й и 2-й степени, а также медалью МВД России «За отличие в службе» 3-й степени.