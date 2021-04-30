Итоги дня: окончание отопительного сезона в Ижевске и планы по строительству крематория в Сарапуле

О самых важных и интересных новостях пятницы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирусом заразились еще 50 человек. По данным на пятницу, скончались три пациентки.

Пора:

В Ижевске с 6 мая закончится отопительный сезон. В городе установилась среднесуточная плюсовая температура.

Приговор:

Бывшего замминистра культуры приговорили к 9 годам в колонии строгого режима и штрафу в 2,8 млн рублей. Ранее он получил 280 тыс. рублей взятки от предпринимателя.

Интервью:

На нашем сайте вышло интервью с паралимпийским чемпионом Владиславом Лекомцевым. Спортсмен рассказал о тренировках, победах и планах на Пекин в 2022 году.

Грамоты:

Госнаграды президента России получат 43 медика из Удмуртии. Их отметили за вклад в борьбу с коронавирусом.

Для прогулок:

В Ижевске в этом году начнут строить еще три территории для выгула собак. Их площадь решили увеличить до 800 кв. м.

Крематорий:

В Сарапуле разгораются страсти вокруг строительства крематория. Подробнее о том, что о проекте думают местные жители и сами власти – в нашем лонгриде.