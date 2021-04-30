Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Первый удмуртский крематорий Лонгрид Молоко как норма жизни Лонгрид Альтернативный Ижевск Лонгрид

Медиков из Удмуртии отметили наградами президента России за борьбу с коронавирусом

10:40, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Медиков из Удмуртии отметили наградами президента России за борьбу с коронавирусом
10:40, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
400
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#коронавирус
Фото: пресс-служба Минздрава УР
400
0

Почётных грамот удостоились 43 человека.

Ижевск. Удмуртия. Государственные награды от президента России получат 43 медика из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Поощрение медработников связано с их вкладом в борьбу с коронавирусом. 

Почётными грамотами президента России наградят различных работников медицинской сферы: врачей, медсестёр, фельдшеров, врачей скорой помощи и других. 

В числе награждённых: главный врач Республиканской инфекционной клинической больницы Игорь Дьяченко, первый фельдшер скорой помощи, начавший работать с коронавирусными пациентами, Николай Салтыков, а также акушерки из ижевского родильного дома №5, заведующий отделением ижевской ГКБ №8 Бабушкин Игнатий и другие медработники. 

Как отмечает республиканский Минздрав, все награждения официально состоятся 20 июня — в День медицинского работника.

10:40, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
400
0
#Удмуртия\n#здоровье\n#здравоохранение\n#коронавирус