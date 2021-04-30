Медиков из Удмуртии отметили наградами президента России за борьбу с коронавирусом

Почётных грамот удостоились 43 человека.

Ижевск. Удмуртия. Государственные награды от президента России получат 43 медика из Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

Поощрение медработников связано с их вкладом в борьбу с коронавирусом.

Почётными грамотами президента России наградят различных работников медицинской сферы: врачей, медсестёр, фельдшеров, врачей скорой помощи и других.

В числе награждённых: главный врач Республиканской инфекционной клинической больницы Игорь Дьяченко, первый фельдшер скорой помощи, начавший работать с коронавирусными пациентами, Николай Салтыков, а также акушерки из ижевского родильного дома №5, заведующий отделением ижевской ГКБ №8 Бабушкин Игнатий и другие медработники.

Как отмечает республиканский Минздрав, все награждения официально состоятся 20 июня — в День медицинского работника.