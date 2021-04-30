Три пациентки с коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

Выздоровели еще 63 человека.



Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии коронавирус подтвердился еще у 50 человек. Об этом сообщает оперштаб Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

В числе заболевших 22 человека старше 65 лет. Ковид подтвердился у 26 жителей Ижевска, 7 жителей Увинского района, 3 жителей Завьяловского района, по два случая выявили в Глазовском, Игринском, Малопургинском, Юкаменском районах, по одному случаю в Алнашском, Вавожском, Можгинском, Селтинском, Сюмсинском, Якшур-Бодьинском районах.

Врачи выписали 63 пациента. За сутки скончались три зараженные женщины – 82, 87 и 89 лет.

Из тех, кто сейчас проходит лечение, 2 508 находятся в удовлетворительном состоянии, 320 в состоянии средней степени тяжести, еще 58 – в тяжелом.