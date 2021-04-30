Паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев рассказал о спорте и отношении к инвалидам

27-летний спортсмен собрал уже более 50 наград международных стартов.

Ижевск. Удмуртия. Уроженец Алнашского района Удмуртии Владислав Лекомцев в этом сезоне стал обладателем лыжного Кубка мира (ПОДА). Еще семь лет назад он «выстрелил» на Паралимпиаде в Сочи, завоевав две золотые и три бронзовые награды.

Сегодня 27-летний спортсмен живет и тренируется в Ижевске, регулярно навещая свою малую родину – деревню Ромашкино.

О спортивных победах, планах на Пекин в 2022 году, тренировках во время коронавирусных ограничений Владислав сообщил информационному агентству «Сусанин». Кроме того, он рассказал о том, является ли слово «инвалид» - оскорблением, и бесит ли его жалость.