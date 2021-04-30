За взятку в 280 тысяч рублей бывшему замминистра культуры назначили 9 лет «строгача»

Ему придется заплатить 2,8 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Бывший директор театра кукол Удмуртской Республики проведет 9 лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Приговор Алексею Петрову огласили 30 апреля. Напомним, в должности замминистра культуры республики он потребовал у индивидуального предпринимателя, с которым у театра был заключен договор на поставку кресел, взятку в размере 10% от суммы договора, то есть 280 тыс. рублей. В обмен он пообещал способствование в исполнении договора и продлении его сроков исполнения.

В сентябре 2019 года чиновник получил 140 тыс. рублей. В ноябре – вторую часть взятки, с которой его задержали сотрудники УФСБ России по Удмуртии.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК России («Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя, если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), в крупном размере»).

Подсудимому также предстоит заплатить штраф в размере 2,8 млн рублей. На 8 лет он лишен права занимать должности госслужбы.

Смягчить приговор удалось благодаря частичному признанию вины, состоянию здоровья Петрова, положительных характеристик, наличию правительственных грамот, оказанию благотворительной помощи.