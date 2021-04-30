Опыт показал: площадки для выгула собак в Ижевске будут больше

На очереди обустройство еще трех территорий.

Ижевск. Удмуртия. Еще три площадки для выгула собак начнут строить в Ижевске в этом году. Об этом на радио «Комсомольская правда - Ижевск» рассказал глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Так, территория для прогулки с питомцами появится в районе дома №80 на улице Драгунова, на улице Берша и в зеленой зоне напротив микрорайона Ильфата Закирова. Все они запроектированы площадью около 800 кв. м. Планируется, что горожане смогут выгуливать там любимцев уже осенью.

«Мы «потренировались» на разработке проектной документации и строительстве и пришли к выводу, что норматив минимум 400 кв. м это требование не просто документов. Меньшее пространство негодно, и наши заводчики собак - это подтвердили», - пояснил глава Ижевска.

На строительство выделено 4 млн рублей.

Напомним, всего в Ижевске запланировано 9 таких площадок. В 2020 году было открыто две – в парке Тишино и на улице Заречное шоссе.