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Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате по всей России

10:21, 20 апреля, 2021
Евгений Кандаков
Акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате по всей России
10:21, 20 апреля, 2021
Евгений Кандаков
222
0
#акция\n#День Победы\n#парад\n#общество\n#патриотизм\n#история\n#Великая Отечественная Война\n#Бессмертный полк
Фото: vk.com/moypolk
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При этом организаторы не теряют надежды провести полномасштабное шествие 24 июня.

Москва. «Бессмертный полк» проведут 9 мая в онлайн-формате, как и в прошлом году. Об этом сообщили организаторы, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

Как рассказала сопредседатель Центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, акция стартует 9 мая в 15:00 МСК. При этом каждому региону выделят свой поток трансляции, что позволит провести онлайн-шествие в один день. Показывать его будут местные телекомпании и интернет-СМИ, также увидеть героев-земляков можно будет с экранов на улицах. В 2020 году из-за большого количества заявок трансляция продолжалась 20 дней. На этот раз организаторы надеются избежать подобных накладок за счет распределения потоков по регионам.

В то же время в Центральном штабе Всероссийского движения «Бессмертный полк России» не теряют надежды провести шествие вживую, как это было до пандемии. Вероятная дата повторного парада – 24 июня. Это было бы возможно при улучшении эпидемиологической обстановки и наличии разрешения Роспотребнадзора.

Напомним, в 2020 году из-за санитарных ограничений «Бессмертный полк» прошел в онлайн-формате. А традиционный Парад Победы в России перенесли с 9 мая на 24 июня.

10:21, 20 апреля, 2021
Евгений Кандаков
222
0
#акция\n#День Победы\n#парад\n#общество\n#патриотизм\n#история\n#Великая Отечественная Война\n#Бессмертный полк