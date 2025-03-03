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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Стали известны имена ветеранов, которым присвоят звания Почётных граждан Ижевска 

16:50, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Стали известны имена ветеранов, которым присвоят звания Почётных граждан Ижевска 
16:50, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#День Победы
Источник фото: Дмитрий Чистяков
171
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В списке 19 живущих в городе участника Великой Отечественной войны.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны имена 19 ветеранов Великой Отечественной войны, которым в преддверии Дня Победы присвоят звания почётных граждан города. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков. 

Все кандидатуры были поддержаны на заседании специальной комиссии. Утвердить решение предстоит депутатам гордумы на предстоящей сессии в марте. 

В перечень на присвоение звания указано 19 ныне живущих в Ижевске ветеранов войны: 

Нина Александровна Александрова,

·       Вениамин Александрович Александров;

·       Такий Мухлисуллович Асмандьяров;

·       Клавдия Семеновна Беспалова;

·       Владимир Александрович Гущин;

·       Алексей Григорьевич Долганов;

·       Евгения Васильевна Жуйкова;

·       Петр Алексеевич Злобин;

·       Клавдия Никитовна Ивановская;

·       Михаил Степанович Касаткин;

·       Евдокия Матвеевна Князева;

·       Антонина Кузьминична Липина;

·       Михаил Леонтьевич Маев;

·       Клавдия Епимаховна Младенцева;

·       Шайхенур Шархмуллович Мулин;

·       Сергей Никитович Перевощиков;

·       Иван Александрович Татаркин;

·       Василий Павлович Шеин;

Антонина Андреевна Щенина.

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16:50, 03 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Великая Отечественная Война\n#День Победы