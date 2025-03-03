Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стали известны имена 19 ветеранов Великой Отечественной войны, которым в преддверии Дня Победы присвоят звания почётных граждан города. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Все кандидатуры были поддержаны на заседании специальной комиссии. Утвердить решение предстоит депутатам гордумы на предстоящей сессии в марте.

В перечень на присвоение звания указано 19 ныне живущих в Ижевске ветеранов войны:

Нина Александровна Александрова,

· Вениамин Александрович Александров;

· Такий Мухлисуллович Асмандьяров;

· Клавдия Семеновна Беспалова;

· Владимир Александрович Гущин;

· Алексей Григорьевич Долганов;

· Евгения Васильевна Жуйкова;

· Петр Алексеевич Злобин;

· Клавдия Никитовна Ивановская;

· Михаил Степанович Касаткин;

· Евдокия Матвеевна Князева;

· Антонина Кузьминична Липина;

· Михаил Леонтьевич Маев;

· Клавдия Епимаховна Младенцева;

· Шайхенур Шархмуллович Мулин;

· Сергей Никитович Перевощиков;

· Иван Александрович Татаркин;

· Василий Павлович Шеин;

Антонина Андреевна Щенина.