День Победы: программа на 9 мая в Ижевске

В городе пройдёт парад, выставка техники и другие мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдут праздничные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

С 30 апреля по 9 мая во дворах, где живут ветераны войны, пройдут концерты «Рядом с тобой живёт ветеран».

7 мая в 11:00 на Северном кладбище в Ижевске состоится захоронение останков красноармейца Николая Пасынкова. Его останки нашли поисковые отряды в Тверской области.

Главное событие состоится 9 мая в 10:00 на Центральной площади Ижевска. Там пройдёт парад и праздничное шествие. Участие примут более 1 800 человек — силовые структуры, военно-патриотические объединения, школьники и студенты. Вместе с людьми в параде примет участие и техника, сделанная на ижевских заводах: ЗРК «Оса», «Тор», ЗСУ «Шилка» и другие. Из них же на площади организуют выставку.

Также 9 мая с 10:00 до 11:00 в сквере Победы возложат цветы к монументу боевой и трудовой славы.

В течение дня на Центральной площади расскажут о вкладе ижевских заводов в победу, о партизанах на территории республики и другом. С 11:00 до 12:00 там же пройдёт концерт, посвящённый трудовым подвигам жителей города в годы войны.

На улице Наговицына воссоздадут атмосферу удмуртской деревни времён войны, а во внутреннем дворе национального музея имени Кузебая Герда представят интерактивную программу «Ижевское детство 1941-1945». Начало в 11:00.

Празднования завершатся салютом на набережной ижевского пруда в 22:00. С полной программой можно ознакомиться по ссылке.

Отмечается, что все события пройдут с соблюдением масочного режима, а рассадка гостей организуют с учётом дистанции в 1,5 метра.

Напомним, что из-за распространения коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдёт в режиме онлайн. Кроме того, из-за проведения парада центральные улицы Ижевска будут перекрыты.