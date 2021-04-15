Итоги дня: судьба здания кинотеатра «Аврора» в Ижевске и очередь из желающих привиться от ковида в Удмуртии

О самых важных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 68 новых случаев коронавируса. Одна пациентка скончалась.

Компенсация:

Две больницы Ижевска выплатят компенсации родственникам умершего пациента. Мать и сестра пытались взыскать с ответчиков по 750 тыс. рублей, но в сумме смогли добиться только 300 тыс. рублей.

Из культуры в спорт:

Бывшее здание кинотеатра «Аврора» передали «Паркам Ижевска». Планируется, что там может появиться Дом дзюдо.

Вакцинация:

В Удмуртии по-прежнему остается высокий спрос на вакцинацию от коронавируса. Сейчас очередь состоит из 6800 человек, желающих привиться.

На удивление:

Имя Ольга попало в одно из самых редких в Ижевске. Оно пополнило список наряду с Адрианой, Венецией, Каталеей, Миной.