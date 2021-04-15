Итоги дня: судьба здания кинотеатра «Аврора» в Ижевске и очередь из желающих привиться от ковида в Удмуртии

О самых важных новостях четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 68 новых случаев коронавируса. Одна пациентка скончалась.
Компенсация:
Две больницы Ижевска выплатят компенсации родственникам умершего пациента. Мать и сестра пытались взыскать с ответчиков по 750 тыс. рублей, но в сумме смогли добиться только 300 тыс. рублей.
Из культуры в спорт:
Бывшее здание кинотеатра «Аврора» передали «Паркам Ижевска». Планируется, что там может появиться Дом дзюдо.
Вакцинация:
В Удмуртии по-прежнему остается высокий спрос на вакцинацию от коронавируса. Сейчас очередь состоит из 6800 человек, желающих привиться.
На удивление:
Имя Ольга попало в одно из самых редких в Ижевске. Оно пополнило список наряду с Адрианой, Венецией, Каталеей, Миной.