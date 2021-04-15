Суд установил факт оказания некачественной медицинской помощи.

Ижевск. Удмуртия. Две больницы Ижевска выплатят компенсации родственникам погибшего пациента. Как сообщает пресс-служба судебного департамента Удмуртии, в августе 2018 года у 42-летнего инвалида 3 группы поднялась высокая температура, появились боли в ноге. Мать и сестра вызвали скорую помощь. Больного доставили в одну из больниц Ижевска, где ему рекомендовали амбулаторное лечение и отправили домой.

Мужчина в тот же день вновь почувствовал себя плохо. Ему повторно вызвали скорую и увезли уже в другое медучреждение. Однако здесь врачи поставили неверный диагноз и направили пациента уже в третью больницу - инфекционную.

Более двух часов больной с матерью и сестрой ждали машину «скорой». За это время его состояние ухудшилось. Однако на просьбы пригласить врача, сотрудники приемного покоя ответили отказом.

В «инфекционку» мужчину повезла уже реанимационная бригада. Однако и там пациента не приняли и отправили на госпитализацию в ту больницу, где он был в первый раз. Мужчину доставили в указанное учреждение, перевели в реанимацию, где он и скончался.

Мать и сестра умершего просили взыскать с ответчиков по 750 тыс. рублей в пользу каждой, а также возместить расходы на погребение в размере 120 390 рублей.

Суд установил, что в действиях сотрудников больниц действительно имелись дефекты. Однако прямой связи между недостатками медицинской помощи и наступлением смерти пациента не выявлено. Исходя из диагноза и тяжести состояния больного, даже в случае своевременной госпитализации благоприятный исход был крайне сомнителен.

Вместе с тем, суд учел нравственные страдания матери и сестры погибшего и постановил взыскать с каждой из больниц по 150 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В возмещении материального ущерба было отказано.

Решение суда в законную силу не вступило.