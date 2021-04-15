В бывшем киноцентре вновь планируют обустроить спортивный клуб.

Ижевск. Удмуртия. Кинотеатр «Аврора» передадут «Паркам Ижевска». В бывшем киноцентре вновь планируют организовать спортивный клуб. Этот вопрос ижевские депутаты намерены рассмотреть на ближайшей сессии городской думы, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Состоялось заседание постоянной комиссии городской думы по социальной политике. Депутаты поддержали изменения в план приватизации муниципального имущества на 2021 год. Так, в уставный капитал АО «Парки Ижевска» планируется включить кинотеатр «Аврора». Это позволит заключить договор с инвестором, провести реконструкцию здания и организовать на его базе Дом дзюдо.

Глава регионального Минспорта Александр Варшавский пояснил, что в этом проекте заинтересованы Европейская федерация дзюдо и Федерация дзюдо Удмуртской Республики. Планируется также привлечь средства из федерального и республиканского бюджетов. В бывшем кинотеатре появится арена для соревнований, зал для тренировок, общей физподготовки и тренажерный зал.

Напомним, в качестве кинотеатра «Аврора» не работает с 2010 года и был включен в план приватизации. Решение сохранить его в муниципальной собственности было озвучено в 2011 году бывшим президентом республики Александром Волковым.

Вопрос о реконструкции здания поднимался не раз. В 2014 году в «Авроре» планировалось открыть Дом единоборств, в 2017 - организовать концертную площадку, в 2018 - центр спорта, в 2020 – детский культурный центр.