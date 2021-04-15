В Удмуртии сохраняется высокий спрос на вакцинацию от коронавируса

При этом республика находится в числе регионов, где прививку сделали 1-3% населения.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сохраняется высокий спрос на вакцинацию от ковида. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в республиканском Минздраве.

В настоящий момент, по данным ведомства, в листах ожидания на прививку находятся 6 800 человек. Запись забита на две недели вперёд. При этом в Удмуртии нет резкого всплеска желающих поставить прививку от коронавируса на фоне вакцинации президента России: первый компонент он получил 23 марта, а второй — 14 апреля.

Отметим, Удмуртия находится в списке регионов, где вакцинацию прошли 1-3% населения. Глава региона Александр Бречалов на своей пресс-конференции объяснил это недостаточными поставками препарата, но они, по его словам, будут наращиваться. Справедливости ради стоит отметить, что в соседних регионах ситуация с количеством привитых примерно такая же. Впрочем, меньшая по населению Мордовия добилась вакцинации почти 80 тыс. человек и сейчас занимает 4 место в стране по этому показателю.

Напомним, что на сегодняшний день вакцинацию в Удмуртии прошли более 64 тыс. человек (4,32% от общего населения республики), из них 41 тыс. человек уже получила второй компонент (2,77%).

Кроме того, 13 апреля в регион пришла первая партия второй вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» — всего 1 620 доз. Она предназначена для пожилых лиц и инвалидов.