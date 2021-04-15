Нанесение разметки на дорогах Удмуртии, беспилотник на базе ижевской «Лады Весты» и новая функция в «Инстаграм»

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Желаем вам продуктивного дня, а начать его рекомендуем с нашего краткого обзора новостей.

Автомобилистам:

В конце апреля на дорогах Удмуртии начнут наносить разметку. Об этом в своих соцсетях рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

В первую очередь нанесут разметку краской на пешеходных переходах, а также разделительные полосы. В планах - более 500 тыс. погонных м. В конце мая дорожники приступят к нанесению осевых линий, но уже термопластиком. Из бюджета на это выделили дополнительно 36 млн рублей.

Нужен дом:

Гостей «Пушистого фестиваля», который пройдет 25 апреля в ДК «Интеграл» в Ижевске, будет ждать не только Сема, о котором мы писали ранее, но и Фрося с Настей.

Фросе 1 год , она вакцинирована, приучена к лотку, стерилизована. По характеру кошка очень ласковая.

Спокойной Насте 2,5 года . Раньше у нее были хозяева, но однажды кошка осталась забытой на даче. Девочка стерилизована, обработана от паразитов, приучена к лотку.

Беспилотник:

В ГКБ №1 имени Пирогова в Москве появился первый беспилотный автомобиль на базе ижевской «Лады Весты». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы

Машина заменила зарубежный вариант. Отечественный беспилотник перевозит анализы пациентов между корпусами больницы. Несмотря на оснащение, за рулем все же обязан находиться оператор, который следит за безопасностью движения.

Хоть залайкайте:

Так, пользователи смогут скрывать «лайки» под своими фото от других. Счетчик лайков можно будет отключить не только у себя, но и под постами других. Это поможет людям меньше переживать за то, что их страничка менее популярна.

Сделать это можно будет в настройках, пока функция тестируется, и скоро будет доступна.

Услада:

В Ленинградском зоопарке умерла старейшая белая медведица в мире. Об этом пишет МИР24

Усладе было 33 года, в неволе такие животные в среднем живут 25 лет.

С медведем по кличке Меньшиков у них родилось 16 малышей, которые разъехались по зоопаркам по всему миру - в Чехию, Японию, Австралию, Канаду, Японию. Сейчас в зоопарке Санкт-Петербурга можно увидеть внучку Услады - Хаарчаану.

Померзли:

Во Франции из-за холодного апреля погибла треть виноградников. Об этом пишет Газета.ru

Оборот продукции из-за этого снизится минимум на 2 млрд евро.

В то же время в Национальном комитете виноделов заявляли, что морозы затронули 80% плантаций. В Бордо, Шампани и Бургундии столбики термометров опускались до -6 градусов по Цельсию. Владельцам виноградников пришлось жечь костры и ставить свечи, чтобы помочь побегам выжить.