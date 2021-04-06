Директор территориального фонда ОМС Удмуртии покинул свой пост

Он уволен с 5 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики Павел Митрошин покинул свой пост. Документ за подписью председателя кабмина региона опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

Он уволен с 5 апреля 2021 года по своей инициативе. И. о. руководителя фонда стала Лада Олонова.

Наша справка: Митрошин Павел Вячеславович родился в 1976 году.

Закончил Удмуртский госуниверситет по направлению «Финансы и кредит», а позднее по специальности «Юриспруденция».

С 1996 года работал экономистом в ОАО ИКБ «ИжЛадаБанк».

После был главным специалистом Госстроя Удмуртии, главным специалистом Минстроя республики.

С 2000 по 2008 год был начальником отдела республиканского резерва и государственного заказа, начальником управления государственных закупок и мобилизационных ресурсов Минэкономики Удмуртии.

С 2008 по 2010 год работал заместителем главного врача по внебюджетной работе «Республиканского клинико-диагностического центра МЗ УР».

С 2010 по 2014 год был замминистра здравоохранения Удмуртской Республики.

После перешел в ГУП «Фармация» на пост замдиректора по коммерческим вопросам, позднее был исполнительным директором санатория «Сосновый».

В ноябре 2017 года стал руководителем территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики.