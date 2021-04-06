Директор территориального фонда ОМС Удмуртии покинул свой пост

Он уволен с 5 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики Павел Митрошин покинул свой пост. Документ за подписью председателя кабмина региона опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.
Он уволен с 5 апреля 2021 года по своей инициативе. И. о. руководителя фонда стала Лада Олонова.
Наша справка: Митрошин Павел Вячеславович родился в 1976 году.
Закончил Удмуртский госуниверситет по направлению «Финансы и кредит», а позднее по специальности «Юриспруденция».
С 1996 года работал экономистом в ОАО ИКБ «ИжЛадаБанк».
После был главным специалистом Госстроя Удмуртии, главным специалистом Минстроя республики.
С 2000 по 2008 год был начальником отдела республиканского резерва и государственного заказа, начальником управления государственных закупок и мобилизационных ресурсов Минэкономики Удмуртии.
С 2008 по 2010 год работал заместителем главного врача по внебюджетной работе «Республиканского клинико-диагностического центра МЗ УР».
С 2010 по 2014 год был замминистра здравоохранения Удмуртской Республики.
После перешел в ГУП «Фармация» на пост замдиректора по коммерческим вопросам, позднее был исполнительным директором санатория «Сосновый».
В ноябре 2017 года стал руководителем территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики.