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Средняя зарплата в Удмуртии за январь превысила 36 000 рублей

15:06, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
Средняя зарплата в Удмуртии за январь превысила 36 000 рублей
15:06, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#зарплата
Фото: ИА «СУСАНИН»
66
0

Республика по этому показателю находится на 5 месте среди регионов ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Средняя номинальная зарплата за январь в Удмуртии составила 36,2 тыс. рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Зарплаты в реальном выражении год назад были на 0,2% меньше.

Оплата труда отличается в зависимости от сферы деятельности. На добыче полезных ископаемых она зарплаты превышают средние на 31,5 тыс. рублей, в финансовых и страховых организациях — на 6,5 тыс. рублей.

Зарплата работников в сфере недвижимости, сельского и лесного хозяйства, гостиниц и предприятий общепита отстает от среднего уровня на 5 – 14 тыс. рублей.

Удмуртия по уровню оплаты труда в январе 2021 года в ПФО с 6  места переместилась на 5 место после таких крупных регионов как Республика Татарстан, Пермский край, Республика Башкортостан, Самарская область.

Самая высокая заработная плата сложилась в Республике Татарстане - 39,6 тыс.рублей, наименьшая - в Мордовии - 29,9 тыс.рублей.

15:06, 04 апреля, 2021
Юрий Абашев
66
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#зарплата