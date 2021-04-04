Средняя зарплата в Удмуртии за январь превысила 36 000 рублей

Республика по этому показателю находится на 5 месте среди регионов ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Средняя номинальная зарплата за январь в Удмуртии составила 36,2 тыс. рублей. Об этом сообщает Удмуртстат.

Зарплаты в реальном выражении год назад были на 0,2% меньше.

Оплата труда отличается в зависимости от сферы деятельности. На добыче полезных ископаемых она зарплаты превышают средние на 31,5 тыс. рублей, в финансовых и страховых организациях — на 6,5 тыс. рублей.

Зарплата работников в сфере недвижимости, сельского и лесного хозяйства, гостиниц и предприятий общепита отстает от среднего уровня на 5 – 14 тыс. рублей.

Удмуртия по уровню оплаты труда в январе 2021 года в ПФО с 6 места переместилась на 5 место после таких крупных регионов как Республика Татарстан, Пермский край, Республика Башкортостан, Самарская область.

Самая высокая заработная плата сложилась в Республике Татарстане - 39,6 тыс.рублей, наименьшая - в Мордовии - 29,9 тыс.рублей.