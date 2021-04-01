Итоги дня: Парад Победы в Ижевске и удмуртские перепечи на купюрах

О самых главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 77 новых случаев ковида, также 77 пациентов выписали. Одна зараженная женщина скончалась.

День Победы:

Парад Победы пройдет в Ижевске 9 мая. Репетиции начнутся 6 апреля.

Перевес:

Пункт весогабаритного контроля заработал в Удмуртии в тестовом режиме. Комплекс будет контролировать габариты и вес машины, а также в случае нарушений отправлять данные в ГИБДД.

Найм:

В Удмуртии начался эксперимент по строительству бесплатного жилья. В 2021 году на выделенные из казны 35 млн рублей построят 15 новых домов.

Из ковид-центра:

В Завьяловской районной больнице планируют открыть паллиативное отделение. Ранее учреждение было ковид-центром.

С 1 апреля:

Удмуртские перепечи могут появиться на обновленных купюрах. Инициаторы отправили соответствующее предложение в Центробанк.