Итоги дня: Парад Победы в Ижевске и удмуртские перепечи на купюрах

О самых главных новостях четверга.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили 77 новых случаев ковида, также 77 пациентов выписали. Одна зараженная женщина скончалась.
День Победы:
Парад Победы пройдет в Ижевске 9 мая. Репетиции начнутся 6 апреля.
Перевес:
Пункт весогабаритного контроля заработал в Удмуртии в тестовом режиме. Комплекс будет контролировать габариты и вес машины, а также в случае нарушений отправлять данные в ГИБДД.
Найм:
В Удмуртии начался эксперимент по строительству бесплатного жилья. В 2021 году на выделенные из казны 35 млн рублей построят 15 новых домов.
Из ковид-центра:
В Завьяловской районной больнице планируют открыть паллиативное отделение. Ранее учреждение было ковид-центром.
С 1 апреля:
Удмуртские перепечи могут появиться на обновленных купюрах. Инициаторы отправили соответствующее предложение в Центробанк.