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В Удмуртии начался эксперимент по строительству бесплатного жилья

14:10, 01 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
В Удмуртии начался эксперимент по строительству бесплатного жилья
14:10, 01 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
225
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#Игра\n#Кез\n#Удмуртия\n#Киясово\n#социальные проекты\n#строительство\n#дом
Фото: pixabay.com
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В программе участвуют только жители сельской местности.

Игра. Удмуртия. В Удмуртии по программе социального найма сельские жители получат новые дома. Об этом сообщает ГТРК «Удмуртия».

В 2021 году в Удмуртии стартовала программа социального найма, в рамках которой жители села могут бессрочно арендовать жилье, не затрачивая своих денежных средств.

В настоящее время началось возведение домов, которые получат участники программы. 80% затрат на строительство возьмут на себя федеральный и региональный бюджеты, а остальную сумму добавят муниципалитет и работодатель.

В 2021 году на выделенные из казны 35 млн рублей построят 15 новых домов в 3 районах республики: Игринском, Кезском и Киясовском.

Жилье, построенное по программе, можно будет выкупить: через 5 лет за 10% от стоимости, а через 10 лет заплатить всего 1%. Главное, чтобы его житель работал на селе.

14:10, 01 апреля, 2021
Екатерина Сентемова
225
0
#Игра\n#Кез\n#Удмуртия\n#Киясово\n#социальные проекты\n#строительство\n#дом