В Удмуртии выявили еще 77 случаев ковида, одна пациентка скончалась

Врачи выписали 77 человек.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зарегистрировали 77 новых случаев ковида, также 77 пациентов врачи выписали. Об этом сообщает пресс-служба Оперштаба Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Коронавирус подтвердился у 30 жителей Ижевска, 14 жителей Глазова, 6 жителей Шарканского района, 5 жителей Сарапула, 5 жителей Дебесского района, 4 жителей Игринского района, 4 жителей Сарапульского района, по два случая выявили в Балезинском, Воткинском, Увинском, Юкаменском районах, 1 случай в Сюмсинском районе.

За сутки в Удмуртии скончалась одна пациентка с ковидом – женщине было 65 лет. В настоящее время 2 589 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 388 в состоянии средней тяжести и 93 – в тяжелом.

Прививки поставили уже 45 321 человек, второй компонент получили 32 750 жителей.