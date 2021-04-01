Паллиативное отделение появится в Завьяловской районной больнице

Больница, ранее бывшая ковид-центром, вернулась в штатный режим работы.

Завьялово. Удмуртия. Завьяловская районная больница перешла в штатный режим работы. Об этом рассказала на своей странице в «Инстаграме» заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Эльвира Пинчук. Ранее глава Удмуртии сообщил, что учреждение перестанет быть ковид-центром с 15 марта. В пресс-службе Минздрава информационному агентству «Сусанин» пояснили, две недели были необходимы на перевод пациентов, дезинфекцию и санобработку помещений.

В настоящее время в завьяловской больнице идет ремонт приемного отделения. Необходимо организовать разделение потоков экстренных и плановых пациентов. Также работы ведутся в терапевтическом отделении, неврологии и реанимации. Кроме того, в течение апреля планируется открыть паллиативное отделение на 10 коек.

По данным Минздрава, в настоящее время ковид-центрами остаются Республиканская клиническая инфекционная больница, ГКБ №6, Можгинская районная больница, отделение в Глазовской межрайонной больнице. Также «коронавирусные» койки есть в роддоме №5 Ижевска.