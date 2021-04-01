Удмуртские перепечи могут появиться на обновленных купюрах

Тем самым планируется закрепить национальное достояние республики.

Ижевск. Удмуртия. Изображение удмуртских перепечей может стать частью новой купюры. Как стало известно информационному агентству «Сусанин», соответствующее предложение отправлено в Центральный банк. По мнению авторов, это позволит закрепить национальное достояние республики и повысить привлекательность региона для туристов.

В настоящее время Центробанк прорабатывает вопрос модернизации банкнот номиналом 10, 500, 1000 и 5000 рублей, выпуск которых намечен до 2025 года. Обычно на купюрах изображают достопримечательности субъектов. Но в Удмуртии посчитали, что перепечи – хорошая альтернатива зданиям и памятникам. «Перепечи и табани с зыретом – национальное достояние нашей республики. Мы бы хотели, чтобы о них узнало как можно больше россиян», - рассказали авторы инициативы.

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