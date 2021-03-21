Можгинского юношу осудили за драку с сотрудником ГИБДД

Лихач управлял авто в нетрезвом виде.

Можга. Удмуртия. В Можге осудили юношу за драку с сотрудником Госавтоинспекции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что мужчину задержали за пьяную езду. Пройдя освидетельствование в автомобиле сотрудников ГИБДД, он не согласился с его результатами и настоял на посещении врача-нарколога.

Несмотря на то, что его отстранили от вождения, лихач попытался уехать на своём автомобиле, протащив за собой несколько метров инспектора. Полицейскому удалось остановить нарушителя, потянув ручной тормоз машины.

Осуждённый остался недовольным действиями стража порядка и ударил его по лицу.

Мужчину осудили по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком в 2 года.