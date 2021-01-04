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В 2021 году в Удмуртии родилось уже больше 100 малышей

14:00, 04 января, 2021
Анна Торхова
В 2021 году в Удмуртии родилось уже больше 100 малышей
14:00, 04 января, 2021
Анна Торхова
413
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#роддом\n#дети
Фото: pixabay.com
413
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Первый ребенок появился в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. С начала 2021 года в Удмуртии родилось 108 малышей. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Так, на начало года мальчики немного «опережают» девочек. Представительниц прекрасного пола родилось 47. Новорожденные появились в роддомах Увы, Глазова, Сарапула, Воткинска, Можги, Ижевска. Больше всего ребят появилось на свет в Перинатальном центре Ижевска - 20 мальчиков и 15 девочек. 

Напомним, первый малыш 2021 года порадовал родителей в роддоме №2 Ижевска.

14:00, 04 января, 2021
Анна Торхова
413
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#роддом\n#дети