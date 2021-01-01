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Восемь малышей родились в Удмуртии в новогоднюю ночь

13:00, 01 января, 2021
Ксения Чернова
Восемь малышей родились в Удмуртии в новогоднюю ночь
13:00, 01 января, 2021
Ксения Чернова
420
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Глазов\n#дети\n#медицина\n#Новый год
Фото: Pixabay
420
0

Первый ребенок 2021 года появился на свет в 03:20.

Ижевск. Удмуртия. Восемь малышей родились в Удмуртии в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

В ночь с 31 декабря на 1 января перевес оказался на стороне девочек: на свет появилось 5 представительниц прекрасного пола.

Первый ребенок 2021 года родился в Ижевске в 03:20. Мальчик сделал первый вдох в роддоме №2 в Ижевске. Там же в новогоднюю ночь родились еще два малыша. Трое новорожденных появились на свет в перинатальном центре, еще двое – в роддоме Глазова.

13:00, 01 января, 2021
Ксения Чернова
420
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Глазов\n#дети\n#медицина\n#Новый год