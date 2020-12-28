В роллах 5 служб доставки Ижевска нашли кишечную палочку

Две компании отказались продавать суши.

Ижевск. Удмуртия. Союз потребителей Удмуртии вновь проверил службы доставки роллов Ижевска. Об этом они написали в своих соцсетях

Союз отобрал роллы в 14 компаниях, в 6 из которых нашли нарушения. Так, в доставке «Turbo» показатель по мезофильным аэробным и факультативно-анаэробным микроорганизмам оказался выше нормы в 150 раз. В роллах фирмы «Аппетит», «Рокетролл», «Суши BRO», «Сушидома» и «Осьминог» нашли кишечную палочку.

Компании «Инь-Янь» и «Хочусуши» также попали в «черный список» из-за отказа продавать роллы на условиях самовывоза. В Союзе отметили, что в начале года у них были найдены нарушения.

В остальных службах доставки результаты исследований соответствуют всем нормам.