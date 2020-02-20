Кишечную палочку нашли в роллах четырех служб доставки Ижевска

В восьми службах работники не предоставили санитарные книжки.

Ижевск. Удмуртия. В роллах четырех служб доставки в Ижевске специалисты Союза потребителей нашли кишечную палочку. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила исполнительный директор общественной организации София Гунина.

16 служб проверили на время доставки, наличие санитарной книжки, весовку продукции, вкусовые характеристики, цену за порцию.

Самыми опасными оказались роллы в службе доставки «Бамбук», где КМАФаНМ (количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов) превышено в 300 раз, «Инь-Янь» (в 16 раз), а также «Макароллыч» и служба «Ролл анд Роллс», где помимо кишечной палочки обнаружили стафилококк.

В восьми службах отсутствовали санитарные книжки.

Наивысший балл за вкус получила служба доставки «Токио». Самой дешевой оказалась порция роллов в «Хочу суши», однако там обнаружено превышение КМАФаНМ в 1,2 раза.

Быстрее всех роллы приготовили в «Ролл анд Роллс», а дольше всех их придется ждать заказчикам роллов в «Евразии» - более трех часов.