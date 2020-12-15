31 декабря в Удмуртии будет рабочим днем

Об этом главу попросили сами жители.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии последний день 2020 года будет рабочим. Об этом в вечернем эфире в своих соцсетях рассказал глава республики Александр Бречалов.
По его словам, руководители предприятий и сами жители попросили не делать четверг, 31 декабря, выходным.
«Я помню как мы в прошлом году приняли это решение и было огромное количество сообщений: «Что же вы наделали, куда нам вести ребенка в детский сад». Компании продолжали работать. У нас очень много праздничных и выходных дней и возможность отдохнуть в январе будет прекрасная», - добавил Бречалов.
Как пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС, нерабочим днем 31 декабря объявили власти 31 региона России.