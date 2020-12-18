Автоматическое продление социальных выплат для многодетных в Удмуртии будет действовать до 1 марта

Это коснется и удостоверений многодетного родителя.
Ижевск. Удмуртия. Автоматическое продление удостоверений многодетного родителя и социальных выплат в Удмуртии будет действовать до 1 марта 2021 года. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».
«Это касается семей с детьми от 3 до 7 лет, где доход на члена семьи не превышает 9 992 рублей в месяц. В Удмуртии выплаты получают более 45 тысяч семей. Размер выплат – 4 972 рубля в месяц на каждого ребенка», – отмечается в сообщении.
Кроме того, в Удмуртии семьи получают ежемесячные выплаты в размере 9 964 рубля на каждого ребенка с рождения до достижения трех лет в связи с рождением первого, третьего и последующих детей. Так, выплату на первого ребенка в текущем году получают более 10 692 человек. Выплату при рождении третьего и последующих детей на сегодняшний день оформили 9 502 семьи. Выплаты «детских», а также пособий на третьего и последующих детей, появившихся на свет после 31 декабря 2017 года, также будут автоматически продляться до 1 марта 2021 года.
Напомним, автоматическое продление пособий ввели в начала пандемии для того, чтобы не создавать очереди в органах соцзащиты. Изначально оно действовало с 30 марта до 1 октября, позже меру продлили до 1 января 2021 года.