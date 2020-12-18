Автоматическое продление социальных выплат для многодетных в Удмуртии будет действовать до 1 марта

Это коснется и удостоверений многодетного родителя.

Ижевск. Удмуртия. Автоматическое продление удостоверений многодетного родителя и социальных выплат в Удмуртии будет действовать до 1 марта 2021 года. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

«Это касается семей с детьми от 3 до 7 лет, где доход на члена семьи не превышает 9 992 рублей в месяц. В Удмуртии выплаты получают более 45 тысяч семей. Размер выплат – 4 972 рубля в месяц на каждого ребенка», – отмечается в сообщении.

Кроме того, в Удмуртии семьи получают ежемесячные выплаты в размере 9 964 рубля на каждого ребенка с рождения до достижения трех лет в связи с рождением первого, третьего и последующих детей. Так, выплату на первого ребенка в текущем году получают более 10 692 человек. Выплату при рождении третьего и последующих детей на сегодняшний день оформили 9 502 семьи. Выплаты «детских», а также пособий на третьего и последующих детей, появившихся на свет после 31 декабря 2017 года, также будут автоматически продляться до 1 марта 2021 года.