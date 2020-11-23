В Удмуртии вернули автоматическое продление детских пособий

Мера будет действовать до 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии продолжат практику автоматического продления пособий на детей. Соответствующий указ подписал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Родителям не придётся самостоятельно заниматься сбором справок и ходить по соцучреждениям.

Согласно документу, до 1 января 2021 года автоматическое продление коснётся пособий на третьего и последующих детей, рождённых после 31 декабря 2012 года.

До 1 марта 2021 года автоматически будут оформляться выплаты «детских», а также пособий на третьего и последующих детей, появившихся на свет после 31 декабря 2017 года.

Напомним, что такая мера введена действовала в республике с 30 марта до 1 октября. Это позволяло избавиться во время пандемии от очередей в органах соцзащиты.