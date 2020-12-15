Новогодние утренники в детсадах Удмуртии пройдут без аниматоров

Также на праздник не пустят родителей.

Ижевск. Удмуртия. Из-за коронавируса новогодние утренники в детских садах Удмуртии пройдут с ограничениями. Об этом сообщает министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.

«Дорогие друзья. Наша общая задача - сохранение здоровья детей. Поэтому по решению оперативного штаба детские новогодние утренники в Удмуртии пройдут, но без приглашения родителей и аниматоров», — отметила министр.

Садики могут организовывать праздники малышам своими силами, соблюдая при этом противоэпидемиологические меры. По общему разрешению родителей допускается фото-видеосъёмка.