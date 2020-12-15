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Новогодние утренники в детсадах Удмуртии пройдут без аниматоров

16:00, 15 декабря, 2020
Юрий Абашев
Новогодние утренники в детсадах Удмуртии пройдут без аниматоров
16:00, 15 декабря, 2020
Юрий Абашев
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#детские сады
Фото: Светлана Болотникова, vk.com.
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Также на праздник не пустят родителей.

Ижевск. Удмуртия. Из-за коронавируса новогодние утренники в детских садах Удмуртии пройдут с ограничениями. Об этом сообщает министр образования и науки Удмуртской Республики Светлана Болотникова.
«Дорогие друзья. Наша общая задача - сохранение здоровья детей. Поэтому по решению оперативного штаба детские новогодние утренники в Удмуртии пройдут, но без приглашения родителей и аниматоров», — отметила министр.
Садики могут организовывать праздники малышам своими силами, соблюдая при этом противоэпидемиологические меры. По общему разрешению родителей допускается фото-видеосъёмка.
Напомним, что власти Ижевска отказались от проведения массовых гуляний в Новый год.
16:00, 15 декабря, 2020
Юрий Абашев
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#коронавирус\n#детские сады