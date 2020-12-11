875 социальных объектов подключат к интернету в Удмуртии за 3 года

На эти цели направили 670 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. 280 социальных объектов подключили к интернету в Удмуртии в 2020 году. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, волоконно-оптическими линиями связи охвачен каждый пятый населенный пункт.

92,4% жителей региона имеют доступ к мобильному интернету. С 2017 года этот показатель вырос на 8,6%.

«Объем инвестиций в основной капитал отрасли информатизация и связи за три года вырос на 55% и составляет 2,2 млрд рублей в год», – рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Развитие инфраструктуры связи и интернета в селах и деревнях ведется в Удмуртии в рамках нескольких проектов. Так, подключение социально значимых объектов к высокоскоростному интернету проводилось в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика». Доступ к всемирной паутине получили 92 школы, 79 фельдшерско-акушерских пунктов, 92 администрации муниципальных образований, одно учреждение среднего профессионального образования, 2 подразделения Росгвардии, 3 пожарные части и 11 пожарных постов. На эти цели направили 670 млн рублей.

За 3 года будут подключены 875 социально значимых объектов на территории Удмуртии.