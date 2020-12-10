Рассмотрение апелляционной жалобы экс-главы Удмуртии Александра Соловьева назначено на февраль

Ранее ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ижевск. Удмуртия. В Верховный суд Удмуртии поступила апелляционная жалоба бывшего главы региона Александра Соловьева, осужденного за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

Жалобы Соловьева и его защитника поступили в Верховный суд региона накануне, 9 декабря.

«Дело назначено к апелляционному рассмотрению на 2 февраля 2021 года», – отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре суд признал Александра Соловьева виновным в получении взяток на сумму в 139 млн рублей, доли в уставном капитале юридического лица размером 30% номинальной стоимостью 2,7 млн рублей и услуг имущественного характера стоимостью 20 тыс. рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей.