Рассмотрение апелляционной жалобы экс-главы Удмуртии Александра Соловьева назначено на февраль

Ранее ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Ижевск. Удмуртия. В Верховный суд Удмуртии поступила апелляционная жалоба бывшего главы региона Александра Соловьева, осужденного за получение взяток. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.
Жалобы Соловьева и его защитника поступили в Верховный суд региона накануне, 9 декабря.
«Дело назначено к апелляционному рассмотрению на 2 февраля 2021 года», – отмечается в сообщении.
Напомним, в октябре суд признал Александра Соловьева виновным в получении взяток на сумму в 139 млн рублей, доли в уставном капитале юридического лица размером 30% номинальной стоимостью 2,7 млн рублей и услуг имущественного характера стоимостью 20 тыс. рублей при строительстве мостов через реки Кама и Буй. Ему назначили 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 275 млн рублей.
Защита осужденного сразу после оглашения приговора объявила, что намерена обжаловать вердикт суда. По мнению адвоката Соловьева Галины Сбоевой, никакие доводы защиты не были учтены. Сторона обвинения заявила, что выскажет свое мнение о приговоре после изучения его текстовой части. При этом гособвинитель Дмитрий Походин сообщил, что суд попытался соблюсти баланс между общественной опасностью совершенных преступлений и смягчающих наказание обстоятельств, среди которых почтенный возраст Александра Соловьева и имеющиеся заболевания.