Итоги дня: и.о. первого вице-премьера Удмуртии, тематика ледового городка в Ижевске и зимнее похолодание

Обзор самых важных новостей понедельника от корреспондентов «Сусанина».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили рекордные 177 случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки скончались 4 пациента, 144 человек выписали.

Перестановка:

Константина Сунцова назначили и.о. первого зампреда правительства Удмуртии. Ранее он возглавлял Корпорацию развития республики.

Новый год к нам мчится:

Темой ледового городка на Центральной площади Ижевска станут 7 чудес света. Рабочие смастерят 7 ледяных арок, через которые можно будет попасть в Новый год и в новое столетие. К 19 декабря на площади установят новогоднюю ёлку.

Героизм:

В Воткинском районе многодетный отец спас жителей загоревшегося дома. Мужчина забрался через окно и вызволил двух женщин. 83-летняя пенсионерка получила множественные ожоги, ее увезли в больницу.

Ректор:

В Сельхозакадемии новый ректор. Врио стал Андрей Брацихин. Он сменил профессора Александра Любимого, который избирался на эту должность четыре раза подряд с 2002 года.

Зима:

Похолодание начнется в Удмуртии с первых дней зимы. Всю неделю будет преимущественно без осадков.