Трое мужчин и женщина с подтвержденным коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

175 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 30 ноября, в Удмуртии выявили 177 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в группе правительства Удмуртской Республики в соцсети «Вконтакте».

Диагноз подтвердился у 108 жителей Ижевска, 10 жителей Можги, 10 жителей Ярского района, 9 жителей Сарапула, 7 жителей Юкаменского района, 5 жителей Завьяловского района, 5 жителей Глазовского района, 5 жителей Можгинского района, 4 жителей Граховского района.

По 3 случая зарегистрировали в Камбарском и Алнашском районах, по 2 – в Сарапульском и Воткинском районах, по 1 случаю выявили в Глазове, Балезинском, Красногорском и Якшур-Бодьинском районах. В 13 муниципальных образованиях Covid-19 не зафиксировали.

За минувшие сутки скончались 4 пациента с подтвержденным коронавирусом: мужчинам было 71 и 73 года, 60 лет, женщине – 89 лет. Общее число летальных случаев с начала пандемии выросло до 220.

Врачи выписали 114 выздоровевших человек. В настоящее время на лечении находятся 2 598 человек, 175 из них – в тяжелом состоянии.