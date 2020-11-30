В Удмуртии мужчина залез через окно в горящий дом, чтобы спасти спящих жильцов

Многодетный отец признался, что не смог бы пройти мимо чужой беды.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе мужчина спас из пожара двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба Воткинска.

Напомним, 22 ноября в селе Первомайский загорелся деревянный жилой дом. В результате в огне погиб мужчина, два человека попали в больницу с ожогами. Пламя уничтожило 2 жилых дома и надворные постройки на площади 260 кв. м.

Пожар начался в 3 часа ночи. Глава семейства смог эвакуироваться и помочь выбраться двоим своим несовершеннолетним детям. Младший получил ожоги и сейчас остается в больнице.

Из-за ветра огонь распространился на второй жилой дом. Увидев это, на место подоспел Владимир Чирков, который не раздумывая бросился на помощь. Мужчина забрался через окно и вызволил из горящего дома двух женщин. 83-летняя пенсионерка получила множественные ожоги, ее увезли в больницу.

Владимир Чирков воспитывает троих детей, работает в местной школе. «Я бы не смог пройти мимо, когда людям нужна помощь», - сказал он.