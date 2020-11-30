Константина Сунцова назначили исполняющим обязанности первого вице-премьера Удмуртии

Ранее должность зампреда правительства покинул Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. Константина Сунцова назначили исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

К своим обязанностям он приступит 1 декабря.

В сентябре 2018 года Сунцов стал замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города. В том же году Константин Сунцов претендовал на пост главы Ижевска, но затем снял свою кандидатуру, поскольку был назначен гендиректором Корпорации развития Удмуртии. Он возглавлял Корпорацию в течение двух лет. Под его руководством было заключено 47 соглашений о сопровождении инвестпроектов на сумму свыше 20 млрд рублей. Поддержано более 18 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства и физлиц.

«Не поздравляю - работы будет много, будет много сложных, но интересных вызовов и задач. Я уверен, мы справимся. Ни пуха!», - написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, 27 ноября стало известно, что пост вице-премьера покинул Александр Свинин. Его назначили торгпредом России в Сингапуре.

Наша справка: Сунцов Константин Андреевич родился 19 июня 1981 года в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет по специальности «Финансы и кредит».

С 2004 года по 2008 год работал начальником бюро финансового планирования и контроля ОАО «Ижсталь».

В 2009 году открыл парикмахерскую, до 2018 года занимался бизнесом.

В 2018 году занял пост внештатного советника главы Удмуртии по инвестиционному развитию. После работал в должности замглавы администрации Ижевска по инвестиционному развитию.