Похолодание начнется в Удмуртии с первых дней зимы

Осадков не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Температура воздуха в Удмуртии начнет понижаться. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Всю неделю будет преимущественно без осадков. Во вторник по республике ожидается от -8 до -13 градусов по Цельсию. В ночь на среду, 2 декабря, синоптики прогнозируют от -13 до -18, днем от -10 до -15 градусов.

3 декабря станет холоднее. Ночью столбики термометров опустятся до -16, -21, днем до -11, -16.

К выходным также будет холодать. В ночные часы ожидается от -18 до -23, днем не выше -12, -17 градусов.