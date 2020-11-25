Количество выданных потребкредитов в Удмуртии снизилось на четверть

В целом по России ситуация схожая.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2020 года снизилось количество выданных потребительских кредитов. Об этом сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ).

С января по октябрь в республике выдали 144,43 тыс. потребкредитов, что на 48,06 тыс. меньше, чем за 10 месяцев прошлого года. Отрицательная разница составила 25%.

Удмуртия не выбивается из федеральной тенденции. В среднем по стране количество оформленных кредитов снизилось на 26,8% — с 16,12 млн до 11,8 млн единиц.

Больше всего займов выдали в Москве (569 тыс.), Московской области (508,3 тыс.), Краснодарском крае (443,2 тыс.), Башкирии (405,3 тыс.) и Свердловской области (387,5 тыс.). Снижение отмечается в Ставрополье (на 32,5%), Тюменской (на 29,8%) и Ростовской (на 28,5%) областях, Татарстане (на 27,3%) и Омской области (на 27,3%).