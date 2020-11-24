Итоги дня: даты открытия театров Удмуртии и вакцинация от гриппа в Ижевске

Обзор самых интересных новостей вторника.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выявили еще 162 случая коронавируса. 102 пациента выздоровели, три пожилых пациента скончались.

Генеральский дом:

Средства на ремонт Генеральского дома в Ижевске могут привлечь по одной из федеральных программ. Сейчас реконструкция объекта оценивается в 100 млн рублей.

Вакцинация:

Жители Ижевска могут поставить прививки от гриппа в передвижных комплексах. Пункты развернут у ТЦ «Молл Матрица» и ТЦ «Алые Паруса».

Трагедия:

В Удмуртии вынесли приговор водителю, по чьей вине погибла семья. Авария произошла в феврале, в ДТП выжила только годовалая девочка.

Браво:

«Сусанин» собрал даты открытия театров Удмуртии. Ряд учреждений уже демонстрируют постановки.