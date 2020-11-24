Без аплодисментов с марта: когда и какими спектаклями откроются театры Удмуртии

Учреждениям разрешили открыться 17 ноября.

Ижевск. Удмуртия. С 17 ноября в Удмуртии разрешили открыться кинотеатрам и театрам. Эти учреждения находились на «культурном» карантине с марта. Летом артисты смогли начать репетиции, но им было запрещено выступать перед широкой публикой.



С выхода нового распоряжения прошло чуть больше недели, киноцентры Ижевска практически сразу же смогли начать показы. Театрам понадобилось чуть больше времени на «раскачку». Корреспонденты информационного агентства «Сусанин» собрали даты открытия главных учреждений «живого» искусства в Удмуртии.

Русский драмтеатр в Ижевске приглашает зрителей только 22 декабря на премьерную постановку «Трактирщица» (16+). Коллектив приступил к новому спектаклю на прошлой неделе. 25 и 26 декабря на сцене драмтеатра выступят с «Ножницами» (16+), 27 и 28 декабря публике покажут постановку «Вальмон, или Дон Жуан по-французски» (18+).

Государственный национальный театр Удмуртии откроет свои двери 3 декабря музыкальной комедией «Девицы-красавицы» (12+). На следующий день зрители смогут посмотреть «Алые паруса» (14+), дальше — «Ваську» (18+) и другие спектакли.

Театр кукол Удмуртской Республики открылся 22 ноября спектаклем «Домок-теремок» (1+). Премьерой артисты порадуют жителей региона 27 ноября. На сцене сыграют «Тиль» (18+). 29 ноября можно будет посмотреть английскую сказку «Три поросенка и серый волк» (3+).

Театр «Молодой человек» уже показал ижевчанам семейную постановку «Денискины рассказы» (6+). 26 и 27 ноября зрителей приглашают на спектакль «Бог ездит на велосипеде» (12+).

Театр «Птица» также не задерживается с показами. 18 числа коллектив провел театральную лабораторию, на которой представили 4 спектакля. В воскресенье, 29 ноября «Птица» приглашает сразу на две постановки. Первая — для детей, под названием «Хочу собаку» (0+), вторая — поэтическая, «Не выходи из комнаты…» (12+).

До открытия нового театрального сезона в глазовском «Парафразе» осталось 4 дня. Театр готовит «Байки с Бейкер-стрит» (12+). Это фантазия по мотивам рассказов сэра Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе и Докторе Ватсоне. Зрители смогут познакомиться с этой историей уже 28 ноября.

Государственный театр оперы и балета Удмуртской Республики открылся 20 ноября рок-оперой «Юнона и Авось» (16+). Скоро будет сформирован «Щелкунчик» (12+). 1 и 2 декабря театр приглашают на премьеру «Травиаты» (16+).

Сарапульский драматический театр пока не представил свой репертуар. Коллектив учреждения обещает сделать это уже в среду, 25 ноября. Тем не менее в сообществе рассказали, что до премьеры «Анны Франк» осталось меньше двух недель.

Источником всей информации выступают группы учреждений культуры в соцсети «Вконтакте», а также их официальные сайты. Там же можно посмотреть более подробную информацию об открытии и ближайших спектаклях.