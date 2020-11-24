Три пациента с коронавирусом скончались в Удмуртии за сутки

102 человека выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стало на 162 больше зараженных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Диагноз подтвердился у 96 жителей Ижевска, 9 жителей Сарапула, 9 жителей Глазова, 6 жителей Игринского района, 5 жителей Можги, а также 5 жителей Воткинска и 5 жителей Завьяловского района, по 4 положительных теста в Кезском, Граховском, Ярском районах, 3 – в Можгинском районе, по 2 случая в Сарапульском, Вавожском, Алнашском, Глазовском районах. По 1 зараженному выявили в Увинском, Юкаменском, Малопургинском, Балезинском районах.

За сутки выздоровели 102 человека. 3 пациента скончались, это женщины 83 и 85 лет, а также 65-летний мужчина.

Всего с начала пандемии в Удмуртии диагнозы коронавируса поставили 12517 жителям, 9985 из них выздоровели, 210 скончались. В тяжелом состоянии находятся 176 человек.