На прошлой неделе в комплексах привили 1,5 тыс. жителей Удмуртии.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске мобильные пункты для вакцинации от гриппа развернут еще на 3 дня. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртской Республики.

На прошлой неделе в передвижных комплексах прививки от гриппа поставили 1500 жителей Удмуртии. В Ижевске вакцинацию решили продолжить.

25 ноября мобильный пункт развернут у ТЦ «Молл Матрица» с 10:00 до 19:00;

27 и 28 ноября – у ТЦ «Алые Паруса» с 10:00 до 19:00.

Поставить прививку от гриппа смогут люди старше 18 лет. При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.