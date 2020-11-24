Деньги на ремонт Генеральского дома в Ижевске предложили привлечь по федеральной программе

Это позволит сохранить в здании музей и Центр современной драматургии.

Ижевск. Удмуртия. Деньги на ремонт Генеральского дома в Ижевске могут привлечь по одной из федеральных программ сохранения исторического наследия. С таким предложением выступил спикер Гордумы Фарит Губаев.

В понедельник, 23 ноября, прошло заседание рабочей группы, на которой обсуждалась дальнейшая судьба Генеральского дома.

На данный момент памятник истории и архитектуры XIX века нуждается в реконструкции, которая оценивается в 100 млн рублей. Сейчас в нём базируется Музей Ижевска и Центр современной драматургии (ЦСДР).

«Решить задачу сложно, потому что хотелось бы сохранить музей Ижевска на этой площадке. А любой инвестор потребует от объекта коммерческой отдачи и захочет использовать площади по своему усмотрению. В этом случае от Генеральского дома останется только отремонтированный фасад, а не внутреннее содержание», — отметил Фарит Губаев.

Он предложил рассмотреть все возможные варианты включения здания в федеральные программы по сохранению исторического наследия. В пример был приведён Тобольск, где за федеральные средства было отреставрировано 30 памятников архитектуры.

Напомним, что в начале ноября АО «Парки Ижевска» получило предложение от инвестора о реконструкции Генеральского дома. Объём вложений мог составить 100 млн рублей. В здании предлагалось сохранить историческую экспозицию, открыть ресторан, зал для приёмов и гостиницу. Для размещения Музея Ижевска и Центра современной драматургии рассматривались другие помещения.

Отметим, что Генеральский дом построен в 1854-1857 годах в стиле классицизма. До революции он служил резиденцией для высшего руководства ижевских заводов. С 1917 по 1921 год в нём размещались различные организации: ЧК, военные штабы, редакции газет, клуб коммунистов. Затем в здание въехала станция скорой помощи. Генеральский дом находится в муниципальной собственности и является объектом культурного наследия регионального значения.