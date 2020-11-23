В Удмуртии мужчина отсудил у бывшей жены право жить в собственной квартире

После развода женщина сменила замки в общей квартире.

Сарапул. Удмуртия. В семейный спор бывших супругов из Сарапула вмешались судебные приставы. После развода женщина отказалась пускать бывшего мужа в их общую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртской Республике.

Установлено, что супруги купили двухкомнатную квартиру, разделив право собственности пополам. После развода женщина сменила замки на двери и не пускала бывшего мужа в его законное жильё.

Мужчина через суд отстоял право на вселение в квартиру, но женщина отказывалась отдавать ключи от нового замка. Тогда он обратился за помощью к судебным приставам.

Женщине разъяснили, что в случае, если она не исполнит решение суда, то ей придётся заплатить 5 тыс. рублей в качестве исполнительного сбора, а также понести административную ответственность. Бывшая супруга не стала усугублять своё положение и дала мужчине ключи от их совместной квартиры.