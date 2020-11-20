Удмуртия вошла в число лучших регионов по реализации нацпроекта БКАД

Работа дорожников республики отмечена наградой.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число лучших регионов страны по реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, награждение прошло в Москве в рамках Транспортной недели.

Памятный диплом и символичный асфальтоукладчик из рук заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина получил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Вице-премьер рассказал, что, несмотря на распространение коронавируса, дорожная сфера не только не сбавила темпы, но и превзошла запланированные результаты. На сегодняшний день по стране вместо 6 тыс. объектов в нормативное состояние приведено 7 тыс. объектов.

Александр Бречалов поблагодарил всех участников процесса за командную работу. «Только слаженная работа команды исполнителей, подрядчиков и активных граждан позволяет достигать настоящих результатов. В 2021 году работа будет продолжена», - сказал глава Удмуртии.

Напомним, что в этом году в рамках нацпроекта БКАД, инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Удмуртии основные работы завершились 31 августа. Отремонтированы все вошедшие в годовой план региональные трассы и дороги Ижевска. Финансирование всего нацпроекта составило 1,5 млрд рублей. За оперативность и качество проведения работ при реализации БКАДа Удмуртии дополнительно выделили 340 млн рублей. На эти средства отремонтировано 46 объектов в Воткинске, Сарапуле, Можге и Камбарке.

Всего в этом году в рамках нацпроекта отремонтировано 88 объектов, это более 140 км. Большое внимание также уделено ремонту и строительству тротуаров. Только в Ижевске было отремонтированы тротуары на 20 объектах.