Центры помощи семьям продолжат работать в Удмуртии в 2021 году благодаря гранту

Сумма составила более 20 млн рублей.
Ижевск. Удмуртия. Консультационные центры для семей в Удмуртии выиграли грант от Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.
Размер гранта составил более 20 млн рублей. Выигранные средства позволят центрам оказывать в 2021 году консультационную и психологическую помощь семьям. Их программа работает на базе пяти образовательных организаций республики, которые в прошлом году выиграли конкурс на получение федеральной субсидии на сумму более 35 млн рублей. Это позволяет подключать к консультациям воспитателей, психологов, логопедов и других специалистов.
Помощь можно получить абсолютно бесплатно. Адреса консультационных центров:
- консультационный центр «ЛУЧИКИ» в детском саду №1 (Малая Пурга);
- «Школа-кроха» (Ижевск);
- консультационный центр «ПроДетей» на базе Института развития образования (Ижевск);
- консультационный центр «Родители не зрители» на базе Сарапульского педагогического колледжа;
- городская консультационная служба «7Я-Воткинск» на базе Кадетской школы имени Михаила Калашникова;
- консультационный центр «Мы ВМЕСТЕ» на базе общественного движения в поддержку людей с синдромом Дауна и их семей «Солнечный мир» (Ижевск).