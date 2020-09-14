Центры помощи семьям продолжат работать в Удмуртии в 2021 году благодаря гранту

Сумма составила более 20 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Консультационные центры для семей в Удмуртии выиграли грант от Минпросвещения России. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики.

Размер гранта составил более 20 млн рублей. Выигранные средства позволят центрам оказывать в 2021 году консультационную и психологическую помощь семьям. Их программа работает на базе пяти образовательных организаций республики, которые в прошлом году выиграли конкурс на получение федеральной субсидии на сумму более 35 млн рублей. Это позволяет подключать к консультациям воспитателей, психологов, логопедов и других специалистов.

Помощь можно получить абсолютно бесплатно. Адреса консультационных центров: